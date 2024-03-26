Стало известно, откуда россиянам поступает основная масса мошеннических звонков

Экспертам даже удалось определить конкретный город.

Как заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, основная часть мошеннических звонков россиянам поступает из Украины. А именно — города Днепропетровска. Именно там сосредоточено большое количество колл-центров.

Основной объем мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров, — цитирует Осеевского РИА Новости.