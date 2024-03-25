Мошенники пытаются нажиться на трагедии в «Крокусе»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Неизвестные под видом представителей концертного зала, где произошел теракт, пытаются собирать деньги с россиян.

В МВД предупредили об активизации мошенников после теракта в «Крокус Сити Холле». Аферисты, выдавая себя за представителей концертной площадки или благотворителей, пытаются собирать деньги с россиян якобы на помощь семьям пострадавших и погибших в трагедии.

Сотрудники концертной площадки не связываются с пострадавшими и не проводят сбор денежных средств. Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников Crocus City Hall, не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги, — указано в сообщении ведомства.
Вам будет интересно
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в "Крокусе" теракт, мошенники, Крокус Сити Холл
ЦБ рекомендует банкам и МФО простить долги погибших при теракте в "Крокусе"
Ранее ряд крупных банков уже объявили, что урегулируют ситуацию с задолженностями погибших и семей пострадавших в трагедии. Центробанк рекомендует банкам и...
25.03.2024 41
Автор