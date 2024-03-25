Неизвестные под видом представителей концертного зала, где произошел теракт, пытаются собирать деньги с россиян.

В МВД предупредили об активизации мошенников после теракта в «Крокус Сити Холле». Аферисты, выдавая себя за представителей концертной площадки или благотворителей, пытаются собирать деньги с россиян якобы на помощь семьям пострадавших и погибших в трагедии.

Сотрудники концертной площадки не связываются с пострадавшими и не проводят сбор денежных средств. Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников Crocus City Hall, не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги, — указано в сообщении ведомства.