Капитан врезавшегося в мост в США судна, предположительно, украинец – СМИ

Капитан контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, предположительно, гражданин Украины. Об этом пишет «Страна».

Издание ссылается на портал Balticshipping, в котором перечисляются все члены экипажа судна. Там указано, что 52-летний украинец подписал срочный контракт 19 февраля 2024 года. Его трудовой договор подразумевает ежемесячную зарплату в 10200 долларов за исполнение обязанностей капитана судна.

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Напомним, автомобильный мост в штате Мэриленд обрушился 26 марта после того, как в него врезалось судно. Президент США Джо Байден уже назвал происшествие несчастным случаем.