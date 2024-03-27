Водитель из Всеволожска оплатил более 450 штрафов, чтобы продать квартиру

Водитель из Всеволожского района Ленобласти оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.

Он накопил 452 штрафа на общую сумму около 800 тысяч рублей. Оплачивать он их не спешил. В дело вмешались судебные приставы. Они наложили запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью должника. Мужчине пришлось оперативно оплатить все штрафы и исполнительский сбор, чтобы продать квартиру.

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За 2023 год судебные приставы Ленобласти взыскали более 290 миллионов рублей штрафов, наложенных на водителей-нарушителей, сообщили в пресс-службе УФССП региона.