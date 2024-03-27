В Госдуме приняли законопроект о запрете педофилам посещать детские площадки

Госдума приняла во третьем чтении закон о запрете педофилам посещать места скопления детей.
Закон устанавливает обязательный запрет для граждан с непогашенной или неснятой судимостью за преступление против половой неприкосновенности ребенка посещать территории образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций, предназначенных для детей.
Таким гражданам также запрещается посещать организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей, детские игровые и спортивные площадки. Документ сохраняет действующий запрет для таких судимых выезжать за установленные судом пределы территории.
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14.02.2024 529
Законопроект был внесен в Думу правительством в декабре прошлого года.