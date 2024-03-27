В палатке на Ладожском озере нашли двух рыбаков без сознания

Дежурной смены поисково-спасательного отряда Новой Ладоги спасли двух мужчин недалеко от деревни Кириково.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Их обнаружили в палатке в 500 метрах от берега на льду Ладожского озера. Мужчины были без сознания. Спасатели доставили их на берег и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.