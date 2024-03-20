Опубликован график ледовзрывных работ на водоемах Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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С завтрашнего дня, 21 марта, в Ленинградской области стартуют ледовзрывные работы на водоемах.

Согласно плану, взрывные работы пройдут:

  • 21 марта на Свирской губе Ладожского озера (место впадения реки Свирь) и устье реки Свирь;
  • 25 марта в месте впадения реки Паша в реку Свирь;
  • 26 марта в месте впадения реки Оять в реку Свирь;
  • 27 марта на реке Оять, в районе автомобильного моста в поселке Доможирово;
  • 28 марта в устье реки Важинка.
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