Опубликован график ледовзрывных работ на водоемах Ленобласти

С завтрашнего дня, 21 марта, в Ленинградской области стартуют ледовзрывные работы на водоемах.
Согласно плану, взрывные работы пройдут:
- 21 марта на Свирской губе Ладожского озера (место впадения реки Свирь) и устье реки Свирь;
- 25 марта в месте впадения реки Паша в реку Свирь;
- 26 марта в месте впадения реки Оять в реку Свирь;
- 27 марта на реке Оять, в районе автомобильного моста в поселке Доможирово;
- 28 марта в устье реки Важинка.
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