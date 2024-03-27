Президент Сербии оставил пугающее сообщение в соцсетях: «Будет тяжело как никогда»

Глава республики заявил, что получил некие тревожные новости, угрожающие нацбезопасности страны.
Президент Сербии Александр Вучич минувшей ночью разместил в своих соцсетях тревожное сообщение о том, что республику ждет тяжелое время.
«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», — написал Вучич.
При этом президент Сербии не уточнил, что именно происходит.
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24.03.2024 176