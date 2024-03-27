Укрытия Ленинградской области переходят на баланс муниципальных образований

Глава региона заслушал доклады профильных ведомств о промежуточных итогах этой работы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 27 марта заслушал доклады КУГИ, Росимущества, МЧС, блока правопорядка и безопасности о ходе приема укрытий на баланс муниципальных образований.

Как отметил глава региона, безопасность жителей является приоритетным вопросом, и главы ведомств это понимают. Выполнение поручения продолжается и остается на контроле.