Александр Дрозденко: «Прошу отнестись с пониманием к дополнительным мерам безопасности»

Александр Дрозденко провел расширенное заседание оперативного штаба. Всеми службами, ответственными за обеспечение правопорядка и безопасности, обеспечен усиленный порядок работы.
«Прошу жителей отнестись с пониманием к принятым дополнительным мерам безопасности на транспорте, в местах массового скопления людей, на спортивных объектах, в детских учреждениях», – сказал Александр Дрозденко
Массовые развлекательные и спортивные мероприятия в Ленинградской области на ближайшие дни отменены.
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