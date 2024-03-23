Александр Дрозденко: «Прошу отнестись с пониманием к дополнительным мерам безопасности»

Александр Дрозденко провел расширенное заседание оперативного штаба. Всеми службами, ответственными за обеспечение правопорядка и безопасности, обеспечен усиленный порядок работы.

«Прошу жителей отнестись с пониманием к принятым дополнительным мерам безопасности на транспорте, в местах массового скопления людей, на спортивных объектах, в детских учреждениях», – сказал Александр Дрозденко

Массовые развлекательные и спортивные мероприятия в Ленинградской области на ближайшие дни отменены.