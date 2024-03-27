Гастроэнтеролог назвала популярные продукты, содержащие мышьяк

Как оказалось, небольшие дозы ядовитого вещества могут присутствовать даже в овощах и фруктах.

Существует целый ряд продуктов, содержащих микродозы смертельного мышьяка. По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, преимущественно это морепродукты, но нередко токсин встречается во фруктах, овощах, ягодах и некоторых крупах.

Как объяснила врач, мышьяк присутствует как в почве, так и в открытых водоемах или грунтовых водах. Именно так токсин поступает в сельскохозяйственные культуры и в организм морских обитателей, рассказала Кашух порталу LIFE.

Больше всего мышьяка содержится в морепродуктах: морская рыба, креветки, краб, раки, морские гребешки. Также токсин может присутствовать в яблоках, листовом салате, картофеле, рисе и винограде. Более того, опасный элемент нередко есть и в молоке.