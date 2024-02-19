Названы 7 продуктов, которые кажутся полезными только на первый взгляд

В Роспотребнадзоре рассказали о популярных у россиян продуктах, которые считаются полезными, но на самом деле могут обернуться при частом употреблении нежелательными последствиями.

Так, к не самым полезным продуктам специалисты ведомства относят:

1. Сладкие йогурты и творожки. В этих продуктах содержится слишком много сахара, нередко превышающего допустимую норму.

2. Соки и нектары. Та же проблема, что у сладкой «молочки». Напитки содержат мало витаминов, зато много сахара.

3. Обезжиренные молочные продукты. Продукт вроде и диетический, однако лишен важных компонентов и все также имеет в составе много сахара.

4. Мюсли. В них часто много сахара, жиров и при этом мало орехов и фруктов, хоть и упаковка говорит об обратном.

5. «Быстрые» каши. Питательная ценность такого завтрака, как и польза оставляет желать лучшего. В продукте часто используется много вредных добавок и сахара.

6. Протеиновые батончики. На самом деле лакомство содержит гораздо меньше белка, чем указывается на упаковке. Основа состава — жиры и углеводы.

7. Безглютеновые продукты. Вместо глютена там другие углеводы, а также мало белка.