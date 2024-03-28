В Петербурге спасли лосиху Машу, забежавшую на предприятие

Испуганная лосиха накануне забежала на территорию предприятия в Выборгском районе Петербурга. Она была дезориентирована, напугана и могла навредить себе и людям.
Сотрудники комитета по природопользованию Петербурга обездвижили животное с помощью снотворного, а затем отвезли в лес. Теперь Маша будет под присмотром специалистов — после спасения на ней установили датчик GPS.
Видео: комитет по природопользованию
Если вы увидели дикое животное в беде, необходимо звонить по номеру: 417-59-36 (круглосуточно). Пытаться помочь животному самостоятельно небезопасно.
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