В Петербурге спасли лосиху Машу, забежавшую на предприятие

Испуганная лосиха накануне забежала на территорию предприятия в Выборгском районе Петербурга. Она была дезориентирована, напугана и могла навредить себе и людям.

Сотрудники комитета по природопользованию Петербурга обездвижили животное с помощью снотворного, а затем отвезли в лес. Теперь Маша будет под присмотром специалистов — после спасения на ней установили датчик GPS.

Видео: комитет по природопользованию

Если вы увидели дикое животное в беде, необходимо звонить по номеру: 417-59-36 (круглосуточно). Пытаться помочь животному самостоятельно небезопасно.