В Петербурге и Ленобласти вырос риск встретить попавших в беду детенышей нерп

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о высокой вероятности встретить нуждающихся в помощи детенышей тюленей и нерп.

Из-за сильного ветра и потепления большая часть льда, на котором могли находиться самки с детенышами, разрушилась. При этом потомство еще не окрепло. Малыши, преждевременно оторвавшиеся от своих матерей, рискуют не справиться с самостоятельной жизнью. Им нужна помощь специалистов.

Сейчас высок риск встретить детенышей ластоногих на южном и юго-западном берегу Ладожского озера, на территории Финского залива в Ломоносовском, Выборгском и Курортном районах, Сосновом Бору.

Помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.