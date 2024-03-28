Лихач промчался по КАД со скоростью 271 км/ч

Дорожный комитет Ленобласти подвел итоги зимы по «гонщикам» на региональных трассах.

Водитель автомобиля, ехавшего по участку Кольцовой автодороги от проспекта Энгельса к Выборгского шоссе, установил новый антирекорд — 271 км/ч. Другой рекорд на этом участке — 263 км/ч при разрешенной скорости 110 км/ч. Кроме того, во Всеволожске средь бела дня BMW промчалась со скорость 213 км/ч.

Фото: t.me/dorogi_47 Фото: t.me/dorogi_47 Фото: t.me/dorogi_47

Фото: t.me/dorogi_47