Лихач промчался по КАД со скоростью 271 км/ч

Дорожный комитет Ленобласти подвел итоги зимы по «гонщикам» на региональных трассах.
Водитель автомобиля, ехавшего по участку Кольцовой автодороги от проспекта Энгельса к Выборгского шоссе, установил новый антирекорд — 271 км/ч. Другой рекорд на этом участке — 263 км/ч при разрешенной скорости 110 км/ч. Кроме того, во Всеволожске средь бела дня BMW промчалась со скорость 213 км/ч.
Фото: t.me/dorogi_47
Фото: t.me/dorogi_47
Фото: t.me/dorogi_47
Фото: t.me/dorogi_47
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