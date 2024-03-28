Фельдшер Выборгского района приняла роды в машине скорой помощи

Фельдшер Кема Мурзаева из Ленобласти помогла появиться на свет ребенку в автомобиле скорой помощи.
Вызов поступил из поселка Приветнинское Выборгского района — женщина позвонила в скорую, когда у нее начались регулярные схватки. После осмотра было принято решение везти пациентку в Выборгский роддом. Но по пути в медучреждение женщина начала рожать.
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