В Госдуме не исключили, что МОК придумает новые условия допуска россиян к Олимпиаде в Париже

Об этом заявила бывшая олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Международный олимпийский комитет (МОК) может поставить новые условия участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2024. Причем сделать они это могут непосредственно перед событием. Так считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Я считаю, что нужно подождать максимально долго до последнего дня, когда спортсмены должны будут заявиться на Олимпиаду. Потому что они могут придумать еще какие-то условия, от которых спортсмены могут отказаться, — цитирует Журову РИА Спорт.
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