Максима Гребнева с победой на чемпионате России по настольному теннису в одиночном разряде поздравил глава Ленобласти

«В спортивной истории Ленинградской области важная веха – впервые наш спортсмен стал чемпионом России в одиночном разряде. В напряженной борьбе Максим не только выдержал до конца, но и победил. Горжусь нашим спортсменом, благодарю его тренеров и наставников. Уверен, что ленинградской спорт ждет большое будущее», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Чемпионат России завершился накануне в Санкт-Петербурге. Соперником Максима был серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, участник олимпийских игр 2012 года в Лондоне Кирилл Скачков. Кирилл получил в итоге серебро.

Помимо золотой медали в одиночном разряде, Максим Гребнев завоевал две бронзовые медали – в мужском парном и смешанном парном разрядах. Бронзу же поделили между собой Александр Шибаев из Оренбургской области и петербуржец Никита Артеменко.

Максим Гребнев родился в городе Подпорожье. Настольным теннисом он начал заниматься в 7 лет. В 2016 году Максиму присвоили звание «Мастер спорта России».

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».