Максима Гребнева с победой на чемпионате России по настольному теннису в одиночном разряде поздравил глава Ленобласти
Чемпионат России завершился накануне в Санкт-Петербурге. Соперником Максима был серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, участник олимпийских игр 2012 года в Лондоне Кирилл Скачков. Кирилл получил в итоге серебро.
Помимо золотой медали в одиночном разряде, Максим Гребнев завоевал две бронзовые медали – в мужском парном и смешанном парном разрядах. Бронзу же поделили между собой Александр Шибаев из Оренбургской области и петербуржец Никита Артеменко.
Максим Гребнев родился в городе Подпорожье. Настольным теннисом он начал заниматься в 7 лет. В 2016 году Максиму присвоили звание «Мастер спорта России».
Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».