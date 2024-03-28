Ученые раскрыли еще одну опасность глобального потепления: «Влияет на глобальное времяисчисление»

По словам исследователей, таяние льдов приводит и к изменению скорости вращения Земли, что влияет на исчисление времени.

Неутешительные результаты исследований приводит научный журнал Nature. В материале указывается, что таяние льда в Гренландии и Антарктиде уже привело к тому, что угловая скорость вращения нашей планеты снизилась. Ученые предвидели подобное развитие событий, но не ожидали, что произойдет это так скоро.

Это создаст невиданную ранее проблему для синхронизации компьютерных сетей и может потребовать внесения изменений в UTC (всемирное время) раньше, чем планируется <…> Глобальное потепление уже влияет на глобальное времяисчисление», — указано в материале.