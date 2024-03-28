На реках Ленобласти завершены ледовзрывные работы

Однако специалисты МЧС продолжат мониторинг водоемов региона.
На реках Ленинградской области завершены ледовзрывные работы. Площадь составила 12 тысяч квадратных метров, а всего для устранения ослабленных ледовых покрытий понадобилось 660 килограммов тротила.
Для безаварийного пропуска весеннего паводка подрывы льда проведены на 6 участках рек Свирь, Оять и Свирской губы Ладожского озера. Водные объекты региона останутся под наблюдением специалистов МЧС России по Ленобласти и Аварийно-спасательной службы региона, — передает пресс-служба Администрации Ленобласти.
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