МЧС включило Ленобласть в список регионов, наиболее подверженных паводкам

Как предупреждают в ведомстве, самое опасное время — с марта по май.
МЧС представило список регионов, которые наиболее подтверждены паводкам. Ленинградская область также попала в перечень. Ведомство предупреждает, что подтопления территорий могут происходить в период с марта по май, а также немного затрагивать июнь.
Сейчас в Ленобласти проводятся мероприятия, чтобы не допустить серьезных последствий паводков. Для этого на реках региона проводятся ледовзрывные работы.
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20.03.2024 136