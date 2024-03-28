МЧС включило Ленобласть в список регионов, наиболее подверженных паводкам

Как предупреждают в ведомстве, самое опасное время — с марта по май.

МЧС представило список регионов, которые наиболее подтверждены паводкам. Ленинградская область также попала в перечень. Ведомство предупреждает, что подтопления территорий могут происходить в период с марта по май, а также немного затрагивать июнь.

Сейчас в Ленобласти проводятся мероприятия, чтобы не допустить серьезных последствий паводков. Для этого на реках региона проводятся ледовзрывные работы.