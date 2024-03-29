Депутат Заксобрания Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество

Перед судом предстанет 56-летний депутат Законодательного Собрания Ленинградской области за мошенничество при строительстве ЖК «Барская усадьба».

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, что мужчина, будучи главой муниципального образования «Агалтовское сельское поселение», совместно с главным инженером муниципального предприятия обманным путем похитили у застройщика ЖК «Барская усадьба» 2 млн рублей. За эти деньги они обещали подключить к сетям многоквартирные дома, хотя первоначально выполнять работы они не планировали.

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Денежные средства обвиняемый потратил на собственные нужды. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимости более 6 млн рублей.

В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого.