Видео: автолюбитель устроил дрифт-шоу на перекрестке в Красном Селе

В Красном Селе водитель легковушки устроил дрифт на одном из перекрестков.
Видео: t.me/mashmoyka
На кадрах видно, затонированный автомобиль «покрутился» на глазах у водителей, выстроившихся на светофоре в очередь. Закончив представление, водитель дал газу и скрылся из поля зрения уличной камеры, оставив следы от шин на асфальте.
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