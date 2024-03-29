Видео: автолюбитель устроил дрифт-шоу на перекрестке в Красном Селе

В Красном Селе водитель легковушки устроил дрифт на одном из перекрестков.

Видео: t.me/mashmoyka

На кадрах видно, затонированный автомобиль «покрутился» на глазах у водителей, выстроившихся на светофоре в очередь. Закончив представление, водитель дал газу и скрылся из поля зрения уличной камеры, оставив следы от шин на асфальте.