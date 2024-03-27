Шестиклассника и его приятеля арестовали за поджог релейного шкафа на Удельной

В Петербурге арестованы 14-летний школьник и 20-летний юноша. Их подозревают в попытке теракта на железнодорожной станции Удельная.
Под стражей они пробудут до 24 мая, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
Следствие полагает, что Михаил Бугаев и его напарник-подросток ночью 24 марта пытались поджечь батарейный шкаф, однако не успели завершить начатое. Их могли заметить свидетели.
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21.03.2024 185