Шестиклассника и его приятеля арестовали за поджог релейного шкафа на Удельной

В Петербурге арестованы 14-летний школьник и 20-летний юноша. Их подозревают в попытке теракта на железнодорожной станции Удельная.

Под стражей они пробудут до 24 мая, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что Михаил Бугаев и его напарник-подросток ночью 24 марта пытались поджечь батарейный шкаф, однако не успели завершить начатое. Их могли заметить свидетели.