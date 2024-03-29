ЦБ еще на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода — до 30 сентября 2024 года.

Сохраняются в силе и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс., сообщает регулятор. Нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

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При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств.