Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в апреле 2024 года.
- На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии, повышение затронет 4,1 млн человек.
- Запрет «наливаек» в жилых домах. Региональные власти теперь смогут самостоятельно устанавливать правила продажи алкогольных напитков.
- Сдавать жилье в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Также будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков.
Об остальных законах месяца — в карточках.
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
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