Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле

Автор: Гузель Галимова
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в апреле 2024 года.

  • На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии, повышение затронет 4,1 млн человек.
  • Запрет «наливаек» в жилых домах. Региональные власти теперь смогут самостоятельно устанавливать правила продажи алкогольных напитков.
  • Сдавать жилье в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Также будет сдавать в аренду квартиры без счетчиков.

Об остальных законах месяца — в карточках.

Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские права
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские праваФото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin
Фото: Вячеслав Володин, t.me/vv_volodin

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Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле Россия, Памятники, Наливайки, Индексация, законы, Володин, водительские права
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