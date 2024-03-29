Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в апреле

При этом сразу после россиян ждут продолжительные майские праздники.

С 22 по 27 апреля включительно россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает Роструд. Однако сразу после, с 28 апреля, начинаются четыре выходных дня подряд (до 1 мая). Затем, ближе к середине месяца, у граждан будет еще три нерабочих дня в честь праздника — с 9 по 12 мая.

Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд, — указано в Телеграм-канале ведомства.