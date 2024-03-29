Ретроградный Меркурий накроет Землю с 1 апреля

Ретроградный Меркурий накроет Землю с 1 по 25 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на астролога Виктории Кременсковой.

Ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, при котором возникает оптическая иллюзия того, что планета движется в обратном направлении. Ретроградный период начинается, когда она пролетает мимо Земли, в год это происходит примерно 3-4 раза, каждый период продолжается около трех недель.

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По словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Астрологи, советуют в этот период не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны. Также в это время могут появляться люди из прошлой жизни: бывшие, старые знакомые и друзья. Если есть желание возобновить общение, то это станет самым подходящим моментом.