Голикова: за 2023 год на границе предотвратили завоз шести опасных инфекций

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом вице-премьер РФ заявила в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора.

За 2023 год система санитарно-карантинного контроля не допустила завоза шести опасных инфекций в Россию. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила предотвратить завоз шести опасных инфекций и сохранить здоровье российских граждан, — цитирует Голикову ТАСС.
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