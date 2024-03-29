Голикова: за 2023 год на границе предотвратили завоз шести опасных инфекций

Об этом вице-премьер РФ заявила в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора.

За 2023 год система санитарно-карантинного контроля не допустила завоза шести опасных инфекций в Россию. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила предотвратить завоз шести опасных инфекций и сохранить здоровье российских граждан, — цитирует Голикову ТАСС.