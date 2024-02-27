Роспотребнадзор назвал 4 шага, которые помогут вернуть обоняние

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Особенно актуальна эта методика для пациентов, недавно переболевших коронавирусом.

Чтобы вернуть обоняние, специалисты Роспотребнадзора советуют использовать одну простую методику из четырех шагов.

— Для начала потребуется выбрать четыре знакомых вам аромата и периодически нюхать их в течение дня.

— Вдыхать каждый аромат нужно по 20 секунд одной ноздрей, а затем второй.

— Перерыв должен составлять 30 секунд.

— Работать важно над одними и теми же запахами каждый день.

Как только во время тренировок начинает появляться запах, даже едва уловимый, это говорит о том, что уже можно расширять спектр ароматов, — добавили в Роспотребнадзор
Вам будет интересно
Роспотребнадзор назвал 4 шага, которые помогут вернуть обоняние роспотребнадзор, обоняние, коронавирус
Врач назвал симптом развития рака брюшины. На что обратить внимание?
Развитие рака брюшины, или мезотелиомы, обычно сопровождается скоплением жидкости в брюшной полости, что приводит к увеличению живота. Об этом рассказал...
27.02.2024 35
Автор