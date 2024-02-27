Роспотребнадзор назвал 4 шага, которые помогут вернуть обоняние

Особенно актуальна эта методика для пациентов, недавно переболевших коронавирусом.
Чтобы вернуть обоняние, специалисты Роспотребнадзора советуют использовать одну простую методику из четырех шагов.
— Для начала потребуется выбрать четыре знакомых вам аромата и периодически нюхать их в течение дня.
— Вдыхать каждый аромат нужно по 20 секунд одной ноздрей, а затем второй.
— Перерыв должен составлять 30 секунд.
— Работать важно над одними и теми же запахами каждый день.
Как только во время тренировок начинает появляться запах, даже едва уловимый, это говорит о том, что уже можно расширять спектр ароматов, — добавили в Роспотребнадзор
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27.02.2024 35