Психолог рассказала, что такое детская депрессия и как она связана с пандемией коронавируса

Фото: пресс-служба социальной сети «Одноклассники»
Детям все чаще ставят диагнозы, связанные с эмоциональными расстройствами. И особенно заметной эта проблема стала после пандемии коронавируса. Как это связано, рассказала кандидат психологических наук Лариса Суркова в шоу «ОК на связи».
По словам специалиста, детская депрессия действительно существует и диагностируется порой в довольно раннем возрасте. После пандемии коронавируса эта проблема стала более явной.
Суркова считает, что связано это, прежде всего, с тем, как в период коронавирусных ограничений вели себя родители ребенка. Если в семье царили упаднические настроения, дети, разумеется, не могли не замечать этого.
И вместо того, чтобы найти в себе силы и поговорить с ребенком, утешить его, родители нередко пытались отвлечь его гаджетами и просмотром телевизора.