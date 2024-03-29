Психолог рассказала, что такое детская депрессия и как она связана с пандемией коронавируса

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Детям все чаще ставят диагнозы, связанные с эмоциональными расстройствами. И особенно заметной эта проблема стала после пандемии коронавируса. Как это связано, рассказала кандидат психологических наук Лариса Суркова в шоу «ОК на связи».

По словам специалиста, детская депрессия действительно существует и диагностируется порой в довольно раннем возрасте. После пандемии коронавируса эта проблема стала более явной.

Суркова считает, что связано это, прежде всего, с тем, как в период коронавирусных ограничений вели себя родители ребенка. Если в семье царили упаднические настроения, дети, разумеется, не могли не замечать этого.

Когда он подходит к маме и спрашивает: «Мама, а что у нас завтра, чем займемся, а какие у нас планы на выходные». А здесь мы впервые вообще в жизни все оказались в ситуации, когда ребенок подходит, а мама говорит: «А я не знаю». Потому что мы правда не знали, что будет завтра, вообще выйдем ли мы когда-то из дома, как мы будем жить. Родители не в состоянии были ответить ни на один вопрос своему ребенку про будущее, — отметила психолог.

И вместо того, чтобы найти в себе силы и поговорить с ребенком, утешить его, родители нередко пытались отвлечь его гаджетами и просмотром телевизора.

Ребенку очень тяжело, когда у родителей и вообще у взрослых людей, которые их окружают, нет уверенности в происходящем. Потому что мы для них — гарант безопасности, — добавила специалист.