В России могут ввести блокировку публикаций видео со сценами насилия

В России предлагают ввести блокировку публикаций в соцсетях видео с демонстрацией убийств, пыток и сцен насилия.

С таким предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

По словам депутата, теракт в «Крокус сити холле» показал, что в соцсетях, в том числе в крупных каналах в Telegram, «нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента». Это разрушает психику как взрослых, так и детей.

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По его словам, ему поступают обращения от граждан, у которых есть дети, с просьбой принять меры. Выборный считает целесообразным создание рабочей группы, которая бы занялась проработкой вопросов совершенствования правовых механизмов оперативной блокировки в социальных сетях контента с демонстрацией жестокости.