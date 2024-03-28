Группа подростков избивала и грабила случайных прохожих на Муринской дороге

Полицейские задержали очередную группу подростков, избивавших случайных прохожих в Петербурге.

По версии следствия, утром 26 марта трое несовершеннолетних в возрасте 16–17 лет совершили как минимум два нападения в Красногвардейском районе.

Первой жертвой агрессоров стал 28-летний житель дома на Муринской дороге, который припарковал машину и шел к своему подъезду. Также мужчина лишился 6000 рублей. Второй 33-летниий мужчина просто стоял у подъезда соседнего дома — ему пришлось обратиться в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами.

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