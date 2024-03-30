Воскресенье пройдет без существенных осадков

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 31 марта.

День пройдет без существенных осадков. Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, днем переменный 2-5 м/с, вечером на западе восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +8…+13°С, на юго-западе до +17°С.