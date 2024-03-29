В Ленобласти пять экомаршрутов могут стать платными

Правительство Ленобласти обсуждает введение платы за посещение пяти экотроп, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона.

Такое решение объясняется необходимостью обслуживать оборудованные экотропы. Об этом сообщает «Коммерсант Санкт-Петербург» со ссылкой на и. о. руководителя Дирекции ООПТ Ленобласти Александра Силуянова.

Платными могут стать заказники «Линдуловская роща», «Раковые озера» и «Выборгский» в Выборгском районе, а также заказник «Кургальский» в Кингисеппском районе и памятник природы «Колтушские высоты» во Всеволожском районе.

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Чтобы посетить Линдуловскую рощу граждан РФ и иностранцев нежно будет заплатить 200 и 400 руб. соответственно. За вход на четыре остальных ООПТ власти планируют взымать 150 и 300 руб.

Проект по установлению платы – пилотный, и власти Ленобласти посмотрят на его эффективность.