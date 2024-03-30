У жителя Петербурга нашли арсенал с гранатой и патронами

У ранее судимого жителя Приморского района Петербурга полицейские обнаружили целый арсенал.
В квартире он хранил патроны для различных видов оружия, пистолет, револьвер и ручную гранату, а также всевозможные ножи и мачете. Один из пистолетов он переделал из сигнального в боевой. Также при обыске нашлись несколько паспортов и наручники.
Весь арсенал изъяли и отправили на экспертизу, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов и незаконной переделке огнестрельного оружия. Подозреваемый задержан. Он уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Вам будет интересно
В Петербурге 56-летнего логиста Дениса Рунова и 54-летнюю библиографа в РНБ Екатерину Синкину приговорили к рекордным срокам заключения за съемки...
14.02.2024 551