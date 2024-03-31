«Снег еще будет»: синоптик предупредил о похолодании в Петербурге и Ленобласти в начале апреля

Специалист советует не убирать далеко теплые куртки.

Начало апреля в Санкт-Петербурге и приграничных районах Ленобласти может преподнести неприятный сюрприз. По словам синоптика Александра Колесова, в последний месяц весны стоит ждать похолодания, а местами — еще и снег.

В ближайшие дни, после очень жаркой погоды мы еще с вами и похолодание увидим <…> Сегодня всt данные подтверждают волну холода. Так что еще и снег будет, и днем температура чуть выше ноля градусов. Не расслабляемся, весна и тепло это хорошо, но и возвраты холодов всегда бывают, — поделился синоптик.