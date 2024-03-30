Диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес

Превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов рассказал «Российской газете», какие продукты без вреда для здоровья помогут снизить вес.

В первую очередь необходимо включить в свой рацион продукты с высоким содержанием белка – мясо, птицу, рыбу, творог, яйца и бобовые. Белки хорошо насыщают, подавляя чувство голода.

Также следует включить в свой рацион клетчатку: овощи, цельнозерновые крупы (в умеренном количестве), ягоды и фрукты. Из-за длительного переваривания мозг получает сигнал о насыщении, объяснил специалист.

Рекомендуется пить кофе и чай – оба напитка содержат в себе кофеин, который повышает выработку гормонов, ответственных за активность (кортизол и норадреналин), ускоряет работу головного мозга (дофамин) и мобилизует организм, подавляя чувство усталости (блокирует аденозин).

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Еще один продукт, который назвал диетолог – масло МСТ. Это тип масла, содержащие среднецепочечные жирные кислоты. Врач отметил, что оно является быстрым источником энергии для нервной системы и в целом организма.

В заключение диетолог рекомендовал добавлять в еду яблочный уксус. Лучший способ включить его в рацион – использовать в кулинарии, например, в салатах и домашнем майонезе.