Звезда «Ворониных» Анна Фроловцева госпитализирована — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Актриса попала в больницу в предынфарктном состоянии.

Актриса Анна Фроловцева, известная многим россиянам как Галина Ивановна из сериала «Воронины», накануне попала в больницу. Как утверждает Shot, артистка почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

Фроловцева жаловалась на боли в сердце, отдающие в руку и лопатку, высокое давление и учащенное сердцебиение. В ходе обследования выяснилось, что у артистки — мерцательная аритмия.

Актрисе выписали направление на медкомиссию, где определят дальнейшее лечение.

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