Звезда «Ворониных» Анна Фроловцева госпитализирована — СМИ

Актриса попала в больницу в предынфарктном состоянии.
Актриса Анна Фроловцева, известная многим россиянам как Галина Ивановна из сериала «Воронины», накануне попала в больницу. Как утверждает Shot, артистка почувствовала недомогание и обратилась к врачам.
Фроловцева жаловалась на боли в сердце, отдающие в руку и лопатку, высокое давление и учащенное сердцебиение. В ходе обследования выяснилось, что у артистки — мерцательная аритмия.
Актрисе выписали направление на медкомиссию, где определят дальнейшее лечение.
Вам будет интересно
Певица объяснила, почему молчала почти неделю после случившегося. Певица Алла Пугачева, обычно оперативно реагирующая на то или иное трагическое событие, после...
28.03.2024 223