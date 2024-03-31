Звезда «Ворониных» Анна Фроловцева госпитализирована — СМИ

Актриса попала в больницу в предынфарктном состоянии.

Актриса Анна Фроловцева, известная многим россиянам как Галина Ивановна из сериала «Воронины», накануне попала в больницу. Как утверждает Shot, артистка почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

Фроловцева жаловалась на боли в сердце, отдающие в руку и лопатку, высокое давление и учащенное сердцебиение. В ходе обследования выяснилось, что у артистки — мерцательная аритмия.

Актрисе выписали направление на медкомиссию, где определят дальнейшее лечение.