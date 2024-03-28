Пугачева спустя 6 дней после теракта в «Крокусе» высказалась о трагедии

Певица объяснила, почему молчала почти неделю после случившегося.

Певица Алла Пугачева, обычно оперативно реагирующая на то или иное трагическое событие, после теракта в Подмосковье не обронила ни слова. Это вызвало у российской общественности как минимум возмущение.

И вот, 28 марта Пугачева все же написала в своих соцсетях, что на самом деле сопереживала соотечественникам, просто не писала об этом.

Скорбь должна быть в душе, а не в (запрещенная в России соцсеть), — пишет певица, сопроводив сообщение своей фотографией.

Тем временем в СМИ появилась информация, что процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом уже началась.