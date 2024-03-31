Дипломат пригрозила заменить французские товары на полках российских магазинов, и тогда вслед за фермерами мэрию Парижа пойдут брать штурмом и бизнесмены.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила мэру Парижа, недавно заявившему, что спортсменам из России на будут рады на Олимпийских играх. Дипломат пригрозила чиновнику заменить французские продукты на полках российских магазинов.

Пока французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут. Ещё одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами, — заявила Захарова в своем Телеграм-канале.