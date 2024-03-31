Меломан из Петербурга в ответ на замечание о громкой музыке открыл огонь

В больницу с двумя огнестрельными ранениями доставили соседа любителя громкой музыки.

Конфликт между соседями произошел накануне, 31 марта, в Невском районе Петербурга. Житель высотки на улице Новоселова решил громко послушать музыку, что возмутило соседа. Сперва он пришел к меломану на этаж, но дверь не открыли. В итоге недовольный мужчина вышел на улицу и начал бросать камни в окно нарушителя порядка.

Дальнейшего развития событий сосед явно не ожидал — меломан высунулся в окно и произвел выстрелы из боевого оружия, два из которых попали в мужчину. Пострадавшего отвезли в больницу, а после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.