Тела двух человек найдены в частном доме в Ленобласти

На месте преступления полиция нашла окровавленный топор.

В Ленинградской области найдены тела двух мужчин. Один из них находился внутри частного дома, второй труп лежал на придомовой территории. В полицию о случившемся сообщила знакомая погибших.

По информации РенТВ, по данному факту возбуждено уголовное дело. В доме правоохранители нашли окровавленный топор.