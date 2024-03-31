Тела двух человек найдены в частном доме в Ленобласти

На месте преступления полиция нашла окровавленный топор.
В Ленинградской области найдены тела двух мужчин. Один из них находился внутри частного дома, второй труп лежал на придомовой территории. В полицию о случившемся сообщила знакомая погибших.
По информации РенТВ, по данному факту возбуждено уголовное дело. В доме правоохранители нашли окровавленный топор.
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