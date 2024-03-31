Размер платы с одного человека составит 100 рублей в сутки.

Смольный объявил о введении с 1 апреля курортного сбора в Санкт-Петербурге. Как указано на сайте администрации города, платить придется лицам, достигшим 18 лет и планирующим проживать в объектах размещения более суток.

Размер платы составит 100 рублей раз в сутки. При этом определена 21 категория граждан, с которых курортный сбор взиматься не будет.

От уплаты курортного сбора освобождена 21 льготная категория граждан, в том числе ветераны, инвалиды 1-2 групп, студенты вузов Санкт‑Петербурга, члены многодетных семей и другие, — указано в сообщении.