Россия стала пятой по темпам роста экономики среди стран G20

За прошлый год российская экономика выросла на 3,6 процента.

По итогам прошлого года темпы роста экономики России обеспечили ей пятое место среди стран «большой двадцатки» с самыми быстрорастущими ВВП. Об этом сообщают аналитики РИА Новости.

Впереди России только Индия, Китай, Индонезия и Турция. По данным экспертов, прирост экономики нашей страны за прошлый год составил 3,6%.