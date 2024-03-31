Россия стала пятой по темпам роста экономики среди стран G20

Автор: Анастасия Щербакова
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За прошлый год российская экономика выросла на 3,6 процента.

По итогам прошлого года темпы роста экономики России обеспечили ей пятое место среди стран «большой двадцатки» с самыми быстрорастущими ВВП. Об этом сообщают аналитики РИА Новости.

Впереди России только Индия, Китай, Индонезия и Турция. По данным экспертов, прирост экономики нашей страны за прошлый год составил 3,6%.

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30.03.2024 46
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