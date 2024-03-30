Внешний долг России упал до минимума 2007 года

Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд.

Объем долга стал минимальным за 17 лет, с 1 января 2007 года, когда он составлял $313,2 млрд, следует из годового отчета Банка России.

В 2023 года внешняя задолженность органов госуправления снизилась на $13,4 млрд, или на 29,1%, до $32,7 млрд. В том числе внешние обязательства по валютным госбумaгам снизились на $1‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌,5 млрд, или на 9,2%, до $14,8 млрд, по ОФЗ – на $11,6 млрд, или на 41,2%, до $16,537 млрд.

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Более того, Центробанк РФ в 2023 году впервые за последние шесть лет вышел в прибыль. Значение составило 140,4 млрд рублей.