В зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи от Ленобласти

Военнослужащим направили окопные свечи, медикаменты, угощения и многое другое.
Из Приозерского района в зону СВО отправилась еще одна партиям гуманитарной помощи. Как передает районная администрация, уже скоро наши бойцы с Купянского направления получат 656 окопных свечей, вещи и продовольствие.
Также в сборе «гуманитарки» приняли участие сообщество «Мичуринское Zа наших», которое передало бинты, жгуты, скотч, станки, а также угощения: шоколад, чай, кофе и многое другое.
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20.03.2024 170