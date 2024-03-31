В зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи от Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
__186885
Фото: Администрация Приозерского района/ ВКонтакте

Военнослужащим направили окопные свечи, медикаменты, угощения и многое другое.

Из Приозерского района в зону СВО отправилась еще одна партиям гуманитарной помощи. Как передает районная администрация, уже скоро наши бойцы с Купянского направления получат 656 окопных свечей, вещи и продовольствие.

Также в сборе «гуманитарки» приняли участие сообщество «Мичуринское Zа наших», которое передало бинты, жгуты, скотч, станки, а также угощения: шоколад, чай, кофе и многое другое.

Вам будет интересно
В зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи от Ленобласти СВО, Ленобласть, гуманитарная помощь
Ленобласть направила в зону СВО внедорожник, квадроциклы и гуманитарную помощь
Груз для военнослужащих и мирных жителей, находящихся в зоне СВО, собрал фонд «Выборгский рубеж». Из Ленинградской области в зону СВО направлена...
20.03.2024 170
Автор