В Ленобласти иномарка выехала под движущийся поезд — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Серьезное ДТП произошло на станции Громово 31 марта.

Транспортная прокуратура сообщает о ДТП на железнодорожных путях у станции Громово в Приозерском районе. По данным ведомства, автомобиль пытался проскочить переезд, в этот момент приближался состав.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Схода поезда с путей в результате столкновения не произошло. Чудом никто пострадал.

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