В Ленобласти иномарка выехала под движущийся поезд — фото

Серьезное ДТП произошло на станции Громово 31 марта.

Транспортная прокуратура сообщает о ДТП на железнодорожных путях у станции Громово в Приозерском районе. По данным ведомства, автомобиль пытался проскочить переезд, в этот момент приближался состав.

Схода поезда с путей в результате столкновения не произошло. Чудом никто пострадал.