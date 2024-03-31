В Ленобласти иномарка выехала под движущийся поезд — фото

Серьезное ДТП произошло на станции Громово 31 марта.
Транспортная прокуратура сообщает о ДТП на железнодорожных путях у станции Громово в Приозерском районе. По данным ведомства, автомобиль пытался проскочить переезд, в этот момент приближался состав.
Схода поезда с путей в результате столкновения не произошло. Чудом никто пострадал.
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