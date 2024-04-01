Чемпион России по роллер спорту погиб после падения на турнире в Петербурге

Чемпион по роллер-спорту из Петербурга Роман Богрец скончался от полученных травм на соревнованиях.

Спортсмену было 36 лет, сообщили в пресс-службе Федерации роллер-спорта России.

Трагедия произошла во время Кубка Санкт-Петербурга по кроссу на роликовых коньках. Богрец на большой скорости влетел в каменную преграду. В больницу его доставили в состоянии клинической смерти: у него были сломаны ребра, травмированы голова и грудь. Спортсмен скончался через несколько часов в реанимации, не приходя в сознание.

Видео: Мэш на Мойке

В карьере Романа множество призовых мест на соревнованиях: чемпионство России в дисциплине скейт-кросс, он был плотно завязан в сфере и обучал детей базовым навыкам и фрискейтингу.