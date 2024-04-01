Стало известно, сколько россиян хотят уехать из страны: их число достигло исторического минимума

По данным ВЦИОМ, миграционные настроения среди россиян сведены к минимуму.

Только пять процентов граждан России хотят уехать на постоянное место жительства за границу. Такие данные публикует ВЦИОМ после проведенного исследования.

Так, число россиян, желающих уехать достигло исторического минимума с 1991 года. К ним относятся всего пять процентов граждан. Тем временем 93% респондентов отметили, что не хотят покидать родину.

На сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет, — указано в материалах ВЦИОМ.